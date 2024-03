Dingdong Dantes, Alden Richards suportado mga hayop

Sana lahat ng artista katulad nina Alden Richards at Dingdong Dantes.

Mga artistang may malasakit sa kapwa, at pati na sa mga hayop.

Imagine, bukod sa pagiging aktibo sa Mowelfund, na tumutulong sa mga taga-industriya, aktibo rin ang dalawa sa pagtulong sa mga hayop, sa pangunguna ng PAWS Philippines, ha!

Kamakailan nga ay magkasamang tumakbo sina Alden, Dingdong para makatulong sa pondo ng mga hayop.

Heto nga ang post ng PAWS Philippines:

“Apo half marathon for PAWS.

“A big thank you to everyone who joined the Apo Half Marathon for PAWS held last weekend which was attended by celebrity runners, Dingdong Dantes and PAWS spokesperson Alden Richards.

“Your support means the world to us and will make a huge difference in our mission to help animals in need.

“By participating in this fun run organized by APO Runners, Inc., you’re not only keeping yourself fit and healthy but also contributing to our various programs aimed at supporting our furry friends.”

Anyway, may full marathon na magaganap sa April 14, 2024.

At sa mga gustong sumali, maari kayong mag-register, at siguradong makakatulong na kayo para sa mga hayop.

Heto nga ang mga kategorya at dapat bayaran: 3k distance (Php900), 5k distance (Php1,000), 10k distance (Php1,100), 21k distance (Php1,200).

Well, sana nga ay tularan sina Alden, Dingdong ng mga kapwa nila artista, na hindi lang puro sa pagpapayaman, o sa kung paano kumita nakatuon ang atensiyon, kundi pati na rin sa pagtulong sa kapwa, at pati na rin sa mga hayop. (Dondon Sermino)