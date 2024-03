Malilintikan sa Office of the Ombudsman ang mga opisyal ng gobyerno na may kinalaman sa pagbibigay ng permiso para makapagtayo ng resort sa loob ng Chocolate Hills, isang protected area sa Bohol.

Kinumpirma ni Ombudsman Samuel Martires na nagsimula na ang kanilang imbestigasyon sa kontrobersyal na resort sa Bohol.

“Kahapon ay nagsimula nang lumakad ‘yung aming mga imbestigador. Isa ay pumunta sa opisina ng regional executive director sa Cebu, ‘yung tatlo naman ay pumunta ng Bohol, pumunta sa Sagbayan, at nagkakalap kami ng mga dokumento,” saad ni Martires sa interview ng DZBB nitong Martes.

“Harinawa ngayong araw na ito ay maibigay sa amin ang listahan ng mga members ng PAMB, ‘yung mga taong nag-issue ng business permit at ng building permit,” dagdag pa niya patungkol sa Protected Area Management Board.

Miyembro ng PAMB ang mga opisyal ng Department of Environment and Natural Resources (DENR) sa nasasakupang rehiyon. Unang nagbigay ng permiso ang PAMB ang Captain’s Peak Resort sa bayan ng Sagbayan bago ito binigyan ng permit ng alkalde doon.

“Malaking sakit ng ulo talaga ito on the part of the DENR. Malaking sakit ng ulo ito sa mga miyembro ng PAMB. Malaki ang komposisyon ng PAMB. PAMB is headed by the regional executive director. Mayroon pa silang tinatawag na Protected Area Supervisor, PASO. So anong ginagawa ng PASO kung itong tatlong improvements na ito ay ginagawa,” wika ni Martires.

Hindi lang ang Captain’s Peak ang iniimbestigahan ng Ombudsman kundi ang dalawa pang resort na itinayo sa Chocolate Hills na nasasakop naman ng ibang bayan.

“So administratibo meron nakikita kaming liability. Sa puntos ng kriminal, may nakikita din kaming paglabag. So kung meron, damay din ang may-ari ng mga istraktura na ito,” babala ng Ombudsman.

Susunod na iimbestigahan ng Ombudsman ang mga resort na itinayo naman sa Mt. Apo sa Davao City na isang protected area rin katulad ng Chocolate Hills.