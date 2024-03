Charo Santos inalaska ng mga fan sa pagsusulat

Sinakyan na ni Charo Santos ang mga nakakaaliw na comment ng mga netizen tungkol sa pagiging ‘letter sender’ niya sa serye nila ni Coco Martin.

Makikita sa isang episode ng primetime serye na nagpadala ng makabagbag-damdaming sulat si Tindeng (Charo) kay Marites (Cherry Pie Picache).

“Writing lola Tindeng’s entry for MMK,” chika ni Charo sa Instagram, kalakip ang screenshot kung saan nagsusulat siya.

At sa post na ‘yon ay madamdaming inalala ng isang fan ang ‘MMK’.

“Ang dating tagabasa ng sulat, ngayon tagapagdala ng sulat. Nice one Ma’am Charo. We miss your MMK. Walang makakapalit sa ginawa mo sa MMK. It is still the longest-running drama anthology in the Philippines,” sabi ni @deneb_del_rosario.

Sa TikTok naman ay tuwang-tuwa ang mga netizen sa tila crossover ng ‘Batang Quiapo’ at ‘MMK’.

“Pagod na si Charo kaya siya naman ang nagpadala ng sulat,” sey ni Felyy Mhae Bacus sa TikTok.

“Lubos na gumagalang Tindeng. MMK yarrrrn?” komento naman ni @derickgn07.

Samantala, kaabang-abang ang mga susunod na eksena dahil sa paglaya ni Bubbles (Ivana Alawi) mula sa kulungan na emosyonal na inabangan ni Olga (Irma Adlawan). Ano kaya ang mga susunod na hamon na haharapin ni Tanggol (Coco)? (Dondon Sermino)