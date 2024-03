Carlo Paalam, Rogen Ladon dehins titigil sa Paris Olympics

UMAASANG makakapagpadala pa ng dalawa o higit pang national boxers ang pamunuan ng Association of Boxing Alliances of the Philippines (ABAP) sa katauhan nina Tokyo Games silver medalist Carlo Paalam at 2016 Rio Olympian Rogen Ladon na pursigido sa training camp bago ang huling Olympic Qualifying Tournament para sa 2024 Paris Olympics.

Malaki ang paniniwala ng ABAP na madaragdagan pa ang bilang ng maipapadalang boksingero sa Paris Games matapos ang magandang pagpapakita ng laro nina Paalam at Ladon, habang tinitignan ring may tsansa sa women’s under-75kgs si multi-combat athlete Hergie Bacyadan.

Nakatakda namang pag-aralan pa ng coaching staff ang ibang nalalabing boksingero na sumabak sa unang qualifying kung ipapadala pa sa Thailand meet simula Mayo 23 hanggang Hunyo 3 sa Bangkok, Thailand na kinabibilangan nina Riza Pasuit (W60kgs), Ashley Fajardo (M63.5kgs), Ronald Chavez, Jr. (M71kgs), Claudine Veloso (W54kgs) at John Marvin (M92kgs), habang nauna nang nakabalik sa Summer Olympic Games sina quadrennial meet bronze medalist Eumir Felix Marcial sa men’s 80kgs, na nakapasok sa bisa ng finals appearance sa 19th Asian Games sa Hangzhou, China at nina Tokyo runner-up winner Nesthy Petecio (women’s 57kgs) at Boxam International Tournament titlist Aira Villegas (women’s 50kgs) sa nagdaang first Olympic Qualifying sa Busto Arsizio, Italy.

“To be honest, meron mga under evaluation, hindi naman kailangang ipadala lahat sa Thailand. We want our coaches to focus, to have a good chance in qualifying, mahahati kung ipapadala lahat. Kaya mag-focus doon sa malaking chance, wala pang final, more quality than quantity, kaya tuloy lang, we don’t have plan to bring everyone,” pahayag ni ABAP secretary-general Marcus Jarwin Manalo, Martes, sa lingguhang Philippine Sportswriters Association (PSA) Forum sa conference hall ng Rizal Memorial Sports Complex sa Malate, Manila.

Inilahad ni Manalo, na kasama sa naturang sports program sina technical commission head at Executive Assistant to the President Karina Picson at coaches Mitchell Martinez at Olympian Reynaldo Galido, na matinding sakripisyo ang pinagdaanan ng buong national team para sa preparasyon sa naturang torneo.

“Yung preparation namin grabe ang sakripisyo simula last year, walang Christmas at New Year, maganda naman ang resulta at nagbunga at iyung teamwork talaga,” saad ni Martinez, na sinegundahan ni Galido, “Ilang December na akong ‘di nakakauwi, kaya nag-decide kami dito muna sa Rizal, continue hanggang abroad, kaya nakikita namin sa training camp, nakakapag-focus sila at walang distractions. Makikita mong tutok talaga sila.”

Bilang paghahanda sa darating na huling kuwalipikasyon sa Thailand, muling magbabalik sa preparasyon ang koponan ngayong araw, hanggang sa umalis sila patungong Amerika sa Abril 9 upang dumalo sa training camp sa US Olympic Training Center sa Colorado, kasama ang sasabak sa qualifying at tatlong Paris-bound, habang muling babalik sa Pilipinas ng dalawang linggo at muling tutulak patungong Thailand para sa panibagong training camp bago ang aktuwal na torneo.

“Tuloy ang training camps at tournament, kahit dun sa Colorado mayroong tournament dun. ‘Yung Thailand nag-invite ng pre-tourney training camp, kahit yung qualified will be there and cans till join, dun pa rin ang coaches, matutukan ang areas for improvement nila,” saad ni Manalo sa dorum na suportado ng Philippine Sports Commission (PSC), Philippine Olympic Committee (PSC), San Miguel Corporation, Smart, Milo Philippines at Arena Plus. (Gerard Arce)