Calvin Oftana, TNT hahasain free throw

GAGAMITIN ng TNT ang two-week break ng PBA Philippine Cup para hasain pa ang mga mumunting lapses at mga bagong ipinapasok sa kanilang execution.

Huling laro nina Calvin Oftana at ng Tropang Giga ang 91-89 sorry loss sa San Miguel Beer nitong Linggo sa Antipolo.

Ceasefire muna ang season-ending conference para sa All-Star Weekend sa Bacolod (March 22-24) kasunod ng Holy Week break.

Sa March 31, Easter Sunday, na ang balik ng liga pero sa April 5 muling lalaro ang Tropa kontra NorthPort sa first game sa Smart Araneta Coliseum.

“We got to stay sharp,” ani coach Chot Reyes. “Dami pa naming bagong ginagawa.”

Kuntento si Reyes sa inilaro ng kanyang team, binigyan ng magandang laban ang Beermen at nagkatalo sa isang possession lang. Nakabalik mula 15-point down ang Tropa, nagkaubusan lang sa dulo kaya napigil sa 2-2 card.

Isa sa nakikita ng coach ang kanilang free throw shooting kontra Beer – 10 of 18 ang TNT.

“We missed a ton of free throws. We’ve made only 50 percent of our free throws,” lahad ni coach Chot. “If we had made half of those, maybe the story would’ve been different.”

Mula sa stripe ay 3/7 si Oftana, tigalawa rin sila ni Jewel Ponferada sa 12 turnovers ng Tropa.

“Can you imagine if we just made one less mistake?” punto ng coach. “Not a big mistake, but one less little mistake, each player.” (Vladi Eduarte)