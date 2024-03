Boxing coach naholdap, nasapak pa sa Baclaran

HINDI inaasahang magiging biktima ng kriminalidad at pagnanakaw ang isang professional boxing coach makaraang kuyugin ng mga hindi nakilalang kalalakihan matapos ang isang mixed martial arts event nitong Lunes ng madaling araw sa Dynasty Fight Club sa Roxas Boulevard sa Baclaran, Paranaque City.

Sa kanyang post sa social media, inilahad lahat ni Antonio “The Crossman” Uy ang kanyang masaklap na dinanas at saloobin matapos itong harangin at pagkaisahan ng apat na kalalakihan na umano’y nanuntok at pumalo sa kanyang ulo nang dalawang beses, na nagresulta rin sa pamamaga ng kanyang kanang braso, nang salagin umano ang isang bakal.

Nakuha umano sa kanya ang perang nagkakahalaga ng mahigit sa P17,000 mula sa $200 at P4,000, kasama ang mga mahahalagang identification card nito sa kanyang wallet.

Nagsimula umano ang naturang engkuwentro makaraang bumalik ito sa Dynasty, kasama ang mga fighter na sina Alezer Trinidad at Sydney Blair mag-aalas-4 ng madaling araw, subalit sa pagbalik mag-isa ni Uy ay nakasalubong at binagga umano ito ng isang E-Bike sakay ang apat na kalalakihan sa may Rivera Street.

Pinaratangan umano ito na may nasira sa kanilang sasakyan at pilit pinagbabayad.

Sinubukang makipag-areglo ni Uy sa mga kalalakihan, subalit bigla umano itong sinapak at pinagpapalo. Nagawa pa umanong makipaglaban nito sa mga naturang suspek, kung saan nagawang umabot ng dalawang kaibigan para ito’y tulungan.

“Bigla akong pinadapa at sinuntok na lang, tapos bigla na lang akong pinalo sa ulo, dalawang palo, tapos iyung pangatlong palo na-block ko sa kamay kaya ito iyung nangyari namaga,” wika ni Uy na ipinakita sa kanyang Facebook post ang kanang braso na may sling, na pasalamat umanong walang nakuhang fracture mula sa isinagawang X-Ray.

Masuwerte umanong nakita ito ng kanyang kasamahan at nagawang mabugbog ang apat na kalalkihan, subalit kinailangang umatras ng dalawa nitong kasama makaraang magsabing babarilin umano sila ng mga ito. Sa pag-aakalang may dalang baril ay umatras sina Trinidad at Blair, habang naiwan si Uy, na nadiskubreng wala umano itong dalang baril.

“Ingat kayo palagi, lalong-lalo na sa mga kaibigan ko palaging pumupunta sa Baclaran, iyung mga boxer, coaches, ingat kayo palagi kasi delikado, lalong-lalo na kapag madaling araw na, diyan na lumalabas iyung mga holdaper at snatcher,” paalala nito sa naturang post.

Nai-report na sa baranggay at sa police station ang pangyayari na kamuntikan pa umanong ma-set up ng isang hindi kilalang lalaki na nagpanggap na tutulong kay Uy.

Nakarating na rin umano sa organizers ng naturang MMA event na Universal Reality Combat Championship (URCC) at founder nitong si Alvin Aguilar, na patuloy na inaalam ang mga pangyayari.

“No idea [tungkol sa nangyari kay Uy], but we had police in the area to look into it. We will get feedback soon,” wika ni Aguilar sa mensahe nito sa Abante Sports. (Gerard Arce)