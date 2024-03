Magpupulong sa White House sina US President Joe Biden, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Japanese Prime Minister Kishida Fumio sa April 11 para sa kauna-unahang trilateral U.S.-Japan-Philippines leaders’ summit na layong patingkarin ang kanilang “ironclad alliance,” ayon sa White House.

“At the summit, the leaders will advance a trilateral partnership built on deep historical ties of friendship, robust and growing economic relations, a proud and resolute commitment to shared democratic values, and a shared vision for a free and open Indo-Pacific,” saad ni White House Press Secretary Karine Jean-Pierre.

“The leaders will also reaffirm the ironclad alliances between the United States and the Philippines, and the United States and Japan.” dugtong pa niya.

Ginawa ng White House ang pahayag habang nasa Pilipinas si US Secretary of State Antony Blinken upang kausapin si Pangulong Marcos at Foreign Secretary Enrique Manalo

Ayon naman kay Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafil, usaping pang-ekonomiya at depensa ang magiging sentro ng pulong ng Pangulo at ni Blinken.

Walang aasahang kasunduan na lalagdaan sa pagbisita ni Blinken sa bansa subalit tatalakayin ang kasalukuyang estado ng bilateral relations ng Pilipinas at Amerika. (Aileen Taliping)