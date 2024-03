Mga laro Miyerkoles:

(Araneta Coliseum)

2:00pm – NU vs UP

4:00pm – Ateneo vs UST

MAGTUTULUNGAN sina Angeline ‘Angge’ Poyos at Regina Jurado upang ipagpatuloy ang pamamayagpag ng University of Santo Tomas (UST) Golden Tigresses sa tuktok ng team standings pagharap nila sa Ateneo Blue Eagles sa simula ng second round ng UAAP Season 86 women’s volleyball tournament na lalaruin sa Araneta Coliseum.

Tangan ang malinis na pitong panalo, sisimulan ng Golden Tigresses ang kanilang kampanya sa alas-4 ng hapon pagkatapos ng banatan sa pagitan ng last year runner up National University (NU) Lady Bulldogs at University of the Philippines (UP) Lady Maroons sa alas-2.

Dalawa sa matitinding sandata sa opensa ni UST head coach Kungfu Reyes sina Poyos at Jurado, may tulong pang makukuha mula kina Jonna Perdido at Xyza Gula.

Nakaraan lamang ay nahirang na Collegiate Press Corps UAAP Player of the Week si Poyos dahil sa impresibong performance nito sa huling dalawang panalo ng Espana-based squad.

Tumikada si Poyos ng 22 puntos at tig-pitong excellent digs at excellent receptions laban sa tinalo nilang Lady Maroons, 25-22, 25-20, 26-24, noong Marso 13.

Bumanat ulit si 5-foot-8 rookie outside hitter Poyos ng all-around performance sa tinipang 18 points, 10 digs at 10 receptions para tulungan ang Golden Tigresses sa 25-18, 25-22, 15-25, 28-26 panalo kontra Adamson Lady Falcons noong Marso 16.

Pakay naman ng Lady Eagles na bumangon agad mula sa pagkakadapa sa huli nilang laban upang mapaganda ang simula ng kanilang laro sa second round.

Panglima sa team standings hawak ang 2-5 record, huhugot ng puwersa ang Ateneo kina Lyann Marie De Guzman, Geezel May Tsunashima at Sophia Beatriz Buena. (Elech Dawa)