Alex Eala pinulikat, dehins umabante sa main draw ng 2024 Miami Open

NAGDULOT ng masamang epekto sa laro ni 2022 US Open Juniors women’s champion Alexandra “Alex” Eala ang naranasang matinding pulikat kaya nabitiwan ang halos abot-kamay na nitong panalo laban kay Emiliana Arango ng Colombia sa final match ng Miami Open Qualifying sa Hard Rock Stadium sa Miami Gardens sa Florida kahapon.

Bitbit ng World No. 171 at 18-anyos na si Eala ang abante bago magtamo ng cramps at mabigo sa 6-2, 5-7, 1-6 sa world No. 121 na si Arango.

Ilang puntos na lang ang layo ng Hangzhou Asian Games double bronze medalist at Globe Ambassador na si Eala para tapusin ang laban matapos manguna sa 5-3 sa second set nang bigla itong bumagsak sa lupa dahil sa matinding cramps. “It was [a] bad case of muscle cramps on [her] left leg. Luckily, no injury and she has recovered. [It was a] tightly fought match,” sabi ng ama ni Eala na si Michael Francis Eala.

Nakabawi si Alex ngunit tuluyang naging limitado ang kanyang galaw, dahilan para matalo siya sa sumunod na mga game at hindi makapasok sa main draw ng Miami Open. (Lito Oredo)