Alden Richards maraming kinabog sa pagiging producer, direktor

Ang bongga naman ni Alden Richards, ibang level na talaga siya!

Hindi lang siya basta artista. Marami rin siyang ginagawang kapaki-pakinabang sa ibang tao at sa entertainment industry mismo.

Matapos siyang ipakilala bilang pinakabago at pinakabatang member ng Mowelfund Board of Trustees last week, nitong Lunes ay dumalo naman siya sa general assembly ng Entertainment Producers of the Philippines (EPOP).

Si Alden nga ang maituturing na pinakabatang miyembro ng nasabing organization. Siya ang pinakabatang entertainment producer ng bansa.

Ang Kapuso aktor ang founder at Chief Executive Officer (CEO) ng Myriad Entertainment. Ang kumpanyang ito ni Alden ang isa sa producers ng Eraserheads reunion concert sa SMDC Festival Grounds noong 2022, pati ng ‘Five Breakups and a Romance’, ang movie na pinagsamahan nila ni Julia Montes, at iba pang events tulad ng ‘Eastwood City Walk of Fame 2024’.

Trending nga ang nasabing assembly dahil kay Alden kaya naman proud na proud ang fans ng Asia’s Multimedia Star, at para sa kanila ay another feather daw sa cap ni Alden ang pagiging member ng EPOP.

Direktor na rin si Alden ng pelikulang ‘Out of Order’ kung saan ay kapareha niya si Heaven Peralejo at co-producer ang Viva Films. Isa itong courtroom drama-thriller.

Ibig bang sabihin nito at magiging member din siya ng organization ng film directors? Bongga!

Sobrang ahead na nga si Alden sa mga artistang kasabayan niya, ha!

Marami ang pumupuri sa sunod-sunod na activities na ginagawa at sinusuportahan ng actor-producer-director.

“Alden has always been an ambassador of paying it forward and giving back,” pagbibida ng isang netizen sa mga pinagkakaabalahan ng aktor sa loob at labas ng showbiz.

Marami na nga raw tao ang natulungan at nabago ang buhay dahil sa itinayo nitong AR Foundation at ngayon nga ay mga tao naman sa industriya ang gusto niyang tulungan kaya siya naging active sa Mowelfund at sa samahan ng mga entertainment producers.

Congrats Alden!