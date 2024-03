WIM Kylen Koy Mordido kumapit agad sa tuktok

NAGTALA ng magkahiwalay na panalo sina Women International Master (WIM) Kylen Joy Mordido at Ruelle Canino, Lunes, upang tumambay sa tuktok matapos ang round 2 ng Philippine National Chess Championships – “The Battle of Women’s Masters” na nilalaro sa City Hall ng Malolos, Bulacan.

Tangan ang tigalawang puntos, tinibag nina Mordido at Canino sina AIM April Joy Ramos at WIM Bernadette Galas, ayon sa pagkakasunod, magkasalo sa third place sina WFM Cherry Ann Mejia at Shania Mae Mendoza hawak ang tig-1.5 puntos sa event na nakalaan ang P85,000 para sa magkakampeon.

Inalat naman si WGM Janelle Mae Frayna dahil matapos matablahan sa first round ni WIM Jan Jodilyn Fronda ay napisak naman siya kay WIM Marie Antoinette San Diego sa round 2, hahamigin ng second placer ang P52,00 habang P40,000 sa third sa tournament na binasbasan ng National Chess Federation of the Philippines (NCFP).

Makakalaban ni Mordido sa round 3 si Mendoza habang katapat ni Canino si WFM Allanney Jia Doroy, may 12-player single round robin, ang top three ay magkakaroon ng tsansa na makasama sa Philippine team na lalaro sa FIDE World Chess Olympiad sa Setyembre 10 hanggang 23 sa Budapest, Hungary.

(Elech Dawa)