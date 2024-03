Walang foul play sa pagkamatay ni dating Bureau of Corrections (BuCor) official Ricardo Zulueta, isa sa kapwa akusado sa Percy Lapid murder case.

Ito ang kinumpirma ni Philippine National Police spokesperson Colonel Jean Fajardo nitong Lunes.

Ani Fajardo, nakaranas ng pananakit ng dibdib si Zulueta kaya isinugod ito ng kanyang kapatid sa Bataan Peninsula Medical Center noong Marso 15.

“His brother brought him to the hospital when Zulueta complained of having chest pain. He died shortly after he was brought to the hospital, and the cause of his death based on his death certificate is cerebrovascular disease intracranial hemorrhage,” wika ni Fajardo sa press briefing.

Binanggit pa ng PNP spokesperson na base sa paliwanag ng medical professionals, ang cerebrovascular di¬sease intracranial hemorrhage ay isang uri ng pagdurugo sa brain tissue.

Matatandaan na sa unang report na nilabas ng PNP, si Zulueta ay namatay umano sa “heart failure.”

Pinasiyasat na ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa National Bureau of Investigation ang dahilan ng pagkamatay ni Zulueta.

Si Zulueta ay dating deputy security officer ng BuCor sa panahon ng dating hepe na si Gerald Bantag.

Kinasuhan sina Bantag at Zulueta sa pagpapatumba umano kay Lapid sa pamamagitan ng self-confessed gunman na si Joel Escorial. Sangkot din sila sa pagkamatay ng sinasabing middleman na si Cristito Vil-lamor Palana.