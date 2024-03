Wala na ba silang delikadesa?

Ipinalulutang ng ilang kaalyado ng mga Duterte ang tandem nina Sara at Digong sa 2028 presidential election.

Ang Duterte-Duterte ticket ay nirekomenda ng dating presidential legal adviser na si Sal Panelo sa prayer rally in support of Pastor Apollo Quiboloy sa Liwasang Bonifacio kamakailan.

Marami sa nag-attend ng rally ang nag-apruba.

Sara Duterte for president and Rodrigo Duterte for vice president.

‘Yan ay lantaran at bulgar na political dynasty!

Kung tanggap sa Davao City, kung saan dating naging mayor ang mag-amang Sara at Digong, hindi naman siguro tatanggapin ng mga botante ng buong bansa.

Sa Davao City ay nagpapalitan ang mga Duterte bilang mayor at vice mayor.

Mayor si Sara, vice mayor si Digong. Mayor si Sara, vice mayor naman si Paolo Duterte, na ngayon ay congressman.

Si Baste, ang pinakabunsong anak ni Digong, ang kasalukuyang mayor ng Davao City.

Wala na bang iba?

* * *

Hindi lang naman sa Davao City na ang umiiral ang political dynasty.

Lahat yata ng sulok ng bansa ay may political dynasty o ang namumuno sa isang lugar ay mga mag-aama, mag-iina, mag-asawa, magkakapatid o magpipinsan.

Kulang sa political maturity ang mga botanteng Pinoy. ‘Di sila nag-iisip sa pagboto ng kanilang mga kandidato. Basta mabigyan sila ng pera sa campaign period ang nagbigay sa kanila ng pera ang iboboto nila.

* * *

Kung may kakapiranggot na delikadesa si Sara ay ‘di sana siya dumalo sa rally sa Liwasang Bonifacio sa Maynila kung saan ang mga ralyista ay nanawagan na pabagsakin si Pangulong Bongbong Marcos.

Ipinagkatiwala ni BBM ang pamamahala sa bansa kay Vice President Sara habang siya’y nasa abroad on official trip.

Bilang acting president ay dapat ‘di na siya nag-attend sa rally kung saan nandoon din ang kanyang amang si Digong na bumatikos nang todo kay BBM.

Kinakampihan ng mga Duterte si Pastor Apollo Quiboloy, ang self-styled Son of God, na nahaharap sa mga kasong rape ng kanyang mga followers.

Si Quiboloy ay may mga nakasampang kasong kriminal sa America.

I’m sorry to say this dahil kaibigan ko si Digong, pero wala na bang delikadesa ang pamilya Duterte?