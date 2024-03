Victor Wembanyama pinuno stats sheet

NANGIBABAW si San Antonio rookie Victor Wembanyama sa shootout nila ni Cam Thomas ng Brooklyn nitong Linggo.

Pasabog ng 33 points si Wembanyama bago pinuno ang stat sheet ng 16 rebounds, 7 assists at 7 blocks para ihatid ang Spurs sa 122-115 overtime win.

Kinapos ang 31 points ni Thomas.

“I love it,” ani Wembanyama, naka-apat na puntos at dalawang blocks sa OT, sa kanyang performance at sa panalo. “Really, really enjoyable, especially when we win.”

Kinolekta ni Wemby ang 36th double-double niya sa 60 games ngayong season. Naka-limang laro na ang 7-foot-4 center na may at least 20 points, 10 rebounds, 5 assists at 5 blocks.

Sinundan ni Wembanyama ang kanyang alley-oop dunk ng pagbutata sa layup attempt ni Dennis Schroder para ipreserba ang 116-115 lead ng San Antonio 38 seconds na lang.

Tumapos si Schroder ng 19 points, 14 kay Mikal Bridges kasama ang tatlo sa low-scoring overtime. Limang puntos lang ang kinaya ng Nets sa OT.

Tinapos ng 3-pointer ni Keldon Johnson ang 17-4 run ng Spurs sa dulo ng regulation para agawin ang trangko 110-107.

Ibinuhol ng 26-foot 3-pointer ni Schroder, sablay ang jumper ni Wembanyama mula 39 feet sa buzzer.

(Vladi Eduarte)