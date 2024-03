Vice Ganda ‘di matanggihan si Darren Espanto

Tama pala ang duda ng fans na si Vice Ganda ang special guest ni Darren sa 10th anniversary concert sa Araneta Coliseum on June 1 ng Kapamilya singer-actor.

Ayon sa tsika ng source namin, mismong si Darren ang kumausap kay Vice para mag-guest sa kanyang ‘D10’ concert!

Eh sobrang lapit ni Darren kay Vice kaya hindi nakatanggi ang Unkabogable star.

Sasalang nga raw si Vice sa ‘D10’ at pinag-uusapan na nila ni Darren ang gagawin niya sa anniversary concert nito.

Sabi pa ng source namin, may iba pang big stars na hindi nakatanggi kay Darren at mapapanood din sa June 1 sa Araneta Coliseum.

Pati nga raw ang Concert King na si Martin Nievera ay kinausap ni Darren at gustong-gusto raw ng singer-TV host na mag-guest din, pero end of May ang alis niya ng Pilipinas para sa concert series nila ni Pops Fernandez sa Amerika.

Nanghihinayang nga raw si Martin na hindi nakapag-yes sa request ni Darren.

Pero may next time pa naman daw.

So bukod kay Vice, sino-sino pa kaya ang sasalang sa ‘D10’ concert ni Darren?

Abangan! (Jun Lalin)