UST Golden Tigresses bawal magrelaks – Angeline Poyos

WINALIS ng University of Santo Tomas (UST) Golden Tigresses ang first round ng UAAP Season 86 women’s volleyball tournament dahil sa matikas na performance ni super rookie Angge Poyos.

Kaya naman nahirang ito bilang Collegiate Press Corps UAAP Player of the Week.

Nag-average si Poyos ng 20.0 points sa first round tampok ang 22 puntoa kasama ang tig-pitong excellent digs at excellent receptions sa panalo ng UST sa University of the Philippines (UP) Lady Maroons, 25-22, 25-20, 26-24, noong Marso 13.

Nagpasiklab ulit ang 5-foot-8 outside hitter na si Poyos matapos ang all-around performance nito sa itinalang 18 points, 10 digs at 10 receptions para akbayan ang Golden Tigresses sa 25-18, 25-22, 15-25, 28-26 panalo kontra Adamson University (AdU) Lady Falcons nitong Marso 16.

Sa dalawang impresibong laro ni Poyos, natulungan nito ang UST na ilista ang 7-0 kartada sa first round.

“I know na marami pa kaming tatrabahuin and marami pa ring ia-adjust sa mga susunod pa na mga games at talagang bawal kaming mag-relax dahil may second round pa,” saad ni Poyos na isinubi ang pangalawang Player of the Week award.

Inungusan ni Poyos sina Shevana Laput ng De La Salle University (DLSU), Chenie Tagaod ng Far Eastern University (FEU), Steph Bustrillo ng UP at Lyann De Guzman ng Ateneo para sa weekly citation na suportado ng minor sponsors Discovery Suites at Jockey.

(Elech Dawa)