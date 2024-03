Tumatakas sa reyalidad

Ano po ang ibig sabihin ng panaginip ko na parang nasa isang laro ako. Tumatakbo, may may tinatakasan, at parang delikado ang buhay ko pero parang nasa game lang ako. Aware daw kasi ako na kaya kong takasan yung sitwasyon na yun kapag nag-quit ako sa game. Hindi ko fully mapaliwanag yung naging experience ko pero ang alam ko ay parang nasa virtual reality ako isang laro.

Bean

Karamihan, sinusubukan ng isang indibidwal ang virtual reality bilang isang paraan para magsaya o makatakas sa pang-araw-araw na ginagawa natin sa ating buhay. Sa panaginip, ang pagpasok sa isang virtual reality ay nangangahulugan na gustong-gusto mong makatakas sa sitwasyon na iyong kinalalagyan sa ngayon.

Frustrating sa pakiramdam ang ma-trap sa isang panaginip, pero kung ikaw ay nananaginip na ikaw ay nasa isang virtual reality, nakakagawa ka ng sarili mong space na kapareho sa waking world.

Ang mundo na nalikha mo sa iyong isipan ay representasyon ng ‘pagkakulong’ ng iyong katauhan, ibig sabihin meron kang feelings na hindi mo nailalabas o napapakita sa ibang tao. Halimbawa, kung sa panaginip mo ay naging bayolente ang iyong ikinilos, ibig sabihin nito ay meron kang kinikimkim na galit,

Sa kabilang banda, ang panaginip na tungkol sa laro ay mayroon namang kaugnayan sa ating emosyon.

Kung sa iyong panaginip ay hindi ka nakaramdam ng pagkaaliw o tuwa at na-bore ka pa sa nangyari, sinasabi ng panaginip mong ito na magkakaroon ka ng problema sa mga susunod na araw. Isa itong babala na kailangan mong mag-ingat.

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspekto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcatchers@gmail.com