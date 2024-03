SA dinami-rami ng puwedeng ipatinta sa kanyang katawan, napili ni Sarah Lahbati na pulang sili ang ipa-tattoo sa kanyang braso.

Dahil dito kung kaya’t nahiwagaan ang mga netizen dahil tiyak na may dahilan ang ex-manugang ni Tita Annabelle Rama sa tattoo niyang pulang sili o mas kilala bilang siling labuyo.

Ibinida ni Sarah sa IG Story ang naturang tattoo na ipinalagay niya sa ilalim ng kaliwang bisig.

Sa caption na inilagay niya, para raw ito sa nanay niyang Bicolana at dahil sa hilig niya sa maaanghang.

“For my beautiful Bicolana momma & for my love of anything spicy,” saad niya.

Last December inanunsiyo ni Sarah ang pagbabalik niya sa showbiz.

Siya ang bida sa bagong series ng TV5 na “Lumuhod Ka Sa Lupa”.

Nito lamang March 1 nang kumpirmahin ng Swiss-born Filipina actress na hiwalay na sila ng asawang si Richard Gutierrez.

(Issa Santiago)