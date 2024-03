Ruffa Gutierrez ayaw tigilan sa balikan kay Yilmaz Bektas

Nakakaloka dahil hanggang ngayon ay ayaw tigilan ng mga Marites at Marisol si Ruffa Gutierrez sa isyung balikan nila ng ex-husband na si Yilmaz Bektas.

Hanggang ngayon ay marami pa rin ang nagtatanong kay Ruffa tungkol sa pagpapakasal daw nila uli ni Yilmaz.

Ilang beses na ring nilinaw ni Ruffa na fake news ang pinalalabas ng ibang vloggers na nagpakasal nga uli sila ni Yilmaz, pero marami pa rin daw ang nabibiktima at naniniwala sa tsikang ‘yon.

“No! Fake news nga ‘yung nagpakasal daw kami uli, pero ang dami pa ring nagtatanong. So sabi ko, wag maniwala. Fake news talaga!” tsika ni Ruffa.

Ni wala ngang balikang naganap sa kanila ni Yilmaz kaya imposibleng nagpakasal uli sila, ‘noh?!

So tigilan na ang isyung Yilmaz kay Ruffa, ha!

Anyway, ang isa pang palaging inuusisa kay Ruffa ay ang co-stars niya sa ‘Can’t Buy Me Love’ na sina Donny Pangilinan, Belle Mariano.

Marami nga ang nagtatanong kay Ruffa kung may relasyon na ba ang DonBelle, ha!

Pero siyempre, hindi naman magtatanong si Ruffa sa DonBelle.

Nakakahiya naman kung pati si Ruffa ay magtatanong kina Donny, Belle, ‘noh?!

Hahaha!

Patuloy pa rin nga pala ang taping nila ng ‘Can’t Buy Me Love’ at hanggang sa third week of May pa sila eere.

Anyway, masaya nga pala si Ruffa at nagkita sila ni Sharon Cuneta sa tribute kay Mr. M o Johnny Manahan.

Ang sarap nga raw katsikahan ng Megastar.

‘Yun na!