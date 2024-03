Pops Fernandez nabitin sa apo

Mula sa Chicago, Illinois ay balik na sa Las Vegas, Nevada si Pops Fernandez.

Dinalaw lang ni Pops sa Chicago ang apo niyang si Phineas Nievera o Baby Finn.

Three month old na si Baby Finn at sobrang nag-enjoy ang Concert Queen dahil nagawa niyang maalagaan ang first apo niya sa panganay niyang anak na si Robin Nievera.

Pero aminado si Pops na bitin ang tatlong araw niya sa Chicago para sa bonding nila ng apo.

Pero masaya rin daw na natulungan niya ang nanay ni Baby Finn, si Mian Acoba, sa pag-aalaga sa kanyang apo.

“Nabitin ako, 3 days lang kasi,” tsika ni Pops nang maka-chat namin siya.

“I’m back in Las Vegas na kasi. Pero babawi ako pagbalik namin dito sa Amerika. By end of May, balik naman kami dahil may shows kami ni Martin (Nievera),” tsika ni Pops.

Masaya lang na magkakasama sina Pops at Martin sa pag-aalaga sa kanilang apo, ha!

Anyway, may mga inaasikaso lang si Pops sa Las Vegas at uuwi na rin ng Pilipinas by March 25.

Sa Pilipinas nga magho-Holy Week ang Concert Queen.

After nga pala ng Holy Week ay may ia-announce na si Pops tungkol sa repeat ng 40th anniversary concert niya, ang ‘Always Loved’.

Tiyak na matutuwa ang fans ni Pops sa itsitsika niya, ha!

Bongga! (Jun Lalin)