Obvious na si Kathryn Bernardo ang tinutukoy sa social media post na inilabas ng isang sikat na canned tuna brand nitong Linggo ng gabi.

Ilang oras pa lang itong naka-post ay agad nang nag-trending sa online world, ha!

Ngayong Martes ang actual launching ng nasabing advertising campaign ni Kathryn kaya excited ang fans niya sa bagong endorsement na ito ng aktres.

For sure trending na naman ito. Balita namin super ganda at sexy ni Kathryn sa photos and videos na ilalabas ngayong Martes at sa mga susunod pang mga araw.

More skin, mas daring na Kathryn pero sweet pa rin daw ang dating.

Komento ng fans, may bago na naman daw silang bibilhing produkto bilang suporta sa Asia’s Phenomenal Superstar.

Samantala, kung nagsasaya ang fans ni Kathryn ay tila nabigla naman ang Pianatics, tawag sa fans ni Pia Wurtzbach.

May mga katanungan kasi sila. Tsinugi na raw ba si Pia bilang endorser ng superbods campaign ng brand sa pagpasok ni Kathryn?

Pero may netizens na aware na ganun talaga ang galawan sa advertising world, wala talagang permanenteng mukha ang isang produkto.

May nagsasabi rin na end contract na ang Miss Universe 2015 at ang dating girlfriend na ni Daniel Padilla ang kapalit nito.

Marami ang sumang-ayon na tama raw ang desisyon ng nasabing kumpanya na kunin ang serbisyo ni Kathryn.

Ang sexy niya ngayon at perfect sa superbods campaign ng delatang tuna brand.

Pero siyempre abangan na lang natin at baka may lalabas din namang bagong campaign si Pia para sa nasabing produkto, ha!

‘Yun na! (Ogie N. Rodriguez)