Mariing kinondena ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang pananambang at pagpatay ng mga teroristang miyembro ng Dawlah Islamiya group sa apat na sundalo sa Datu Hoffer, Maguindanao del Sur nitong Linggo.

Sinabi ng pangulo na ang malagim na sinapit ng apat na sundalo ay lalong nagpalakas sa hangarin ng gobyerno na malipol ang terorismo sa rehiyon at sa buong bansa.

“We strongly condemn the cowardly ambush that targetted four of our courageous soldiers in Maguindanao del Sur on March 17. This despicable act only to strengthens our resolve to eradicate terrorism from the region and our entite nation,” diin ng pangulo.

Sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na sa ilalim ng kanyang administrasyon ay titiyakin niyang mabigyan ng mabilis na hustisya ang pagpatay sa apat na sundalo.

Iniutos na aniya nito ang agad na pag-abot ng tulong at benepisyo sa mga naiwanang pamilya ng apat na sundalo.

Hinimok ng presidente ang sambayanan na magkaisa at sabay-sabay na itaguyod ang ligtas, mas matatag at insurgency-free na bansa upang malaba¬nan ang mga ganitong uri ng karahasan.

“Let this tragic event unite us in our unwa¬vering commitment for a safer, stronger, and insurgency-free Philippines. Together, we shall prevail against these acts of violence,” dagdag ng pangulo.

(Aileen Taliping)