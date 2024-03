Paghahanda sa digital age

Walang duda na hindi na mapipigilan ang pagtahak natin ng landas patungo sa digital age. Halos lahat ay may cellphone o tablet na kanilang ginagamit hindi lamang para sa social media kundi para na rin makapag-online shopping, makapagbayad ng bills, at maging para makapag-aral ng bagong kaalaman.

Mahalaga na ngayon ang internet connection para sa mga pang-araw araw nating mga gawain. Dito sa Metro Manila ay madaling makakonekta at may kabilisan ang internet. Pero paano sa mga malalayong lugar? Dapat ay hindi sila napag-iiwanan.

Kaya naman ang inyong Kuya Pulong ay noon pa naghain ng panukalang batas sa Kongreso na ang layunin ay makapagpatayo ng Information and Communications Technology (ICT) hubs sa iba’t ibang parte ng bansa.

Tugma ang ating House Bill (HB) 5673 sa National ICT Roadmap ng Department of Information and Communications Technology (DICT) na itinalaga sa ilalim ng panukalang batas na tukuyin kung saan dapat magtayo ng ICT hub sa bawat probinsiya.

Ikokonekta ang mga ICT hub sa National Broadband Program ng DICT.

Kasama rin sa bill ang pagkakaroon ng programa para mahasa ang digital skills ng mga Pilipinong mag-aaral. Ang mangangasiwa sa programa ay ang DICT, kasama ang Department of Education (DepEd), Commission on Higher Education (CHED) at Technical Education and Skills Development Authority (TESDA).

Ang bill ng inyong Kuya Pulong ay naipag-isa na sa isang substitute bill kasama ang iba pang kaparehong panukalang batas.

Para mapabilis ang pagpapatayo ng mga ICT hub, ang mga lokal na pamahalaan ay inatasan sa ilalim ng substitute bill na tiyaking hindi magtatagal ang pag-apruba ng mga lisensya, permit at iba pang requirements na iniisyu nila.

Hinihikayat din sa ilalim ng bill ang pribadong sektor na magtayo ng mga ICT hub para mapabilis ang pagpapatupad ng layuning mapadami ang mga ganitong pasilidad sa bansa.

Bibigyan ng tax incentive ang mga pribadong kumpanya na magtatayo ng mga pasilidad sa ICT hub para sila ay maengganyong makipagtulungan sa gobyerno sa paghahatid ng mga pinakabagong digital technology lalo na sa mga malalayong komunidad.

Ang magandang balita ay naaprubahan na ng Committee on Ways and Means ng Kamara de Representante ang probisyong ito patungkol sa pagbibigay ng tax incentive sa mga pribadong kumpanya.

Mahalagang hakbang ito para umusad ang bill at maiakyat na sa plenaryo kung saan pagdidiskusyunan at pagdedebatehan ang mga probisyon nito hanggang ito ay maipasa sa third and final reading.

Tiwala ang inyong Kuya Pulong na maipapasa ang bill sa pagtatayo ng mga ICT hub. Kailangan natin ang ganitong mga sentro ng teknolohiya sa iba’t ibang lugar sa bansa. Mahalagang instrumento ang ICT hub para makasabay ang bawat Pilipino sa mabilis na takbo ng teknolohiya at mga pagbabago sa mundo.