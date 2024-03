Inaasahang mawawala na ang pangit na impresyon sa Ninoy Aquino International Airport sa sandaling masimulan na ang modernisasyon ng paliparan.

Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. matapos saksihan ang paglagda sa concession agreement sa pagitan ng Department of Transportation at SMC SAP & Co. Consortium sa simpleng seremonya sa Malacañang nitong Lunes nang umaga.

Ayon sa pangulo, ang proyekto ay katuparan ng 30 taong plano para sa comprehensive mo¬dernization ng NAIA sa pakikipag-partner sa pribadong sektor. Nagdusa aniya ang bansa dahil sa urong-sulong na pagpapasya para sa modernisasyon ng NAIA kayat ito na ang pagkakataon para mabago ito.

Hindi aniya kaila ang negatibong impres¬yon ng mga dayuhan sa NAIA dahil pagdating pa lamang sa Pilipinas ay nakita agad ang hindi kagandahang kondisyon ng paliparan kaya panahon na para baguhin ito at pagandahin hindi lamang sa mga pasi-lidad kundi pati na sa serbisyo sa mga pasahero.

Nangako naman si SMC President at CEO Ramon S. Ang na pagagandahin at lilinisin ang NAIA sa loob ng anim na buwan sa sandaling magsimula ang kanilang pag-takeover sa September. Asahan din ang pagdami ng mga bago at malilinis upuan at magiging malamig na rin sa paliparan.

“Within six months from the time we take over September to next year March before holy week, naku saksakan na ng linis ‘yon. Pati ‘yong aircondition magiging malamig na at dadami na ang upuan,” ani Ang.

Sa gagawing modernisasyon ay dadagdagan ang passenger terminals at lalagyan ng 50 boarding gates, kasama na ang pagsasaayos sa runway at iba pa. Maraming tanggapan sa loob ng NAIA na aalisin dahil dapat mga pasahero ang mag-ookupa nito, bukod pa sa iba na nag-ookupa ng mga espasyo na wala namang kinalaman sa operasyon ng paliparan.

“Eventually after two-three years, ‘pag natapos ‘yong bagong passenger terminal na itatayo natin, na 35 million new passenger terminal with 50 boarding gates eh made-decongest na rin ‘yong terminals 1,2,3 kasi maraming areas sa terminal 1, 2, 3 mga offices, mga kung ano-ano nag-oocupy ng space na dapat para sa mga passenger eh napunta sa kanila. So gaganda po ‘yan,” pagtiyak ni Ang.

Nito lamang nakalipas na buwan ay nag-viral sa social media ang mga upuan sa NAIA na may mga surot na nangagat sa mga pasahero at may daga rin na nakita sa paliparan.

.

(Aileen Taliping)