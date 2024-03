May Ten sakalam

Hinangaan ng mga karerista ang husay sa pagdadala ni John Alvin Guce matapos ipanalo ang kabayong si May Ten sa Hon. Michael Angelo “Mike” Rivera Invitational Race na inilarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas nitong Linggo.

Hinayaan muna ni reigning Philippine Sportswriters Association (PSA) – Jockey of the Year awardee Guce na mauna sa largahan si Speed Revolution at ipinuwesto lang nito si May Ten sa pangalawa.

Papasok ng far turn ay nasa limang kabayo na ang lamang ni Speed Revolution sa mga nasa likuran nitong sina May Ten, Batang Kankaloo at Jeng’s Had Enough.

Pagsungaw ng rektahan ay uminit na ang bakbakan sa unahan, abante si Speed Revolution, nasa bandang labas sina May Ten at Wild Is The Wind habang sa tabing balya dumaan si Batang Kankaloo.

Nakuha ni May Ten ang unahan sa huling 150 metro ng karera pero hindi basta nagpadaig si Wild Is The Wind at binigyan nito ng magandang laban ang winning horse.

Kaya naman nawagi si May Ten ng leeg lang ang pagitan sa pumangalawang si Wild Is The Wind, tersero si Batang Kankaloo at pang-apat si Jeng’s Had Enough.

Inirehistro ni May Ten ang tiyempong 1:28.4 sa 1,400-meter race sapat upang hamigin ng winning horse owner na si VE Go Bon ang P11,000 added prize sa event na suportado ng Philippine Racing Commission.

Kumubra ng tig-P2,500 ang trainer at jockey ng nanalong kabayo.

Kinubra naman ni Bingson Tecson, ang breeder ng winning horse, ang P4,500 habang P1,000 at P500 ang second at third, ayon sa pagkakasunod. (Elech Dawa)