Marcus Jarwin Manalo, ABAP magkukuwento sa PSA Forum

Bibisita sa Philippine Sportswriters Association (PSA) Forum ang officials at coaches ng Association of Boxing Alliances in the Philippines (ABAP) para ibahagi ang karanasan nila sa katatapos na qualifying tournament para sa 2024 Paris Olympics.

Alas-10:30 ang umpisa ng session sa conference hall ng Rizal Memorial Sports Complex.

Sina secretary-general Marcus Jarwin Manalo, executive assistant to the president Karina Picson at coaches Reynaldo Galido at Mitchell Martinez ang kakatawan sa ABAP.

Nakasiguro na ng slots sa Paris Games sina Tokyo Olympics silver medalist Nesthy Petecio at Aira Villegas matapos makarating hanggang finals at semis ng kani-kanilang weight classes sa World Qualification Tournament sa Busto Arsizio, Italy noong isang linggo.

Pangalawa at pangatlong boxer na nag-qualify sa Paris sina Petecio at Villegas pagkatapos ni Eumir Marcial.

Ang Super Series Philippines ng triathlon ang papagitna sa unang bahagi ng Forum na hatid ng San Miguel Corporation, PSC, POC, Milo, PLDT/Smart at at 24/7 sports app ArenaPlus.

Ibabahagi ni Oliver Salas ang event kasama ang katatapos na My Daily Collagen Triathlon.

Naka-livestream ang Forum sa fb.com/PhilippineSportswritersAssociation at delayed na ineere sa Radyo Pilipinas 2 na nagsi-share din nito sa kanilang Facebook page. (Vladi Eduarte)