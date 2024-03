Magdyowa na? Donna super kilig sa kaguwapuhan ni Ely

Feel na feel mong kilig na kilig si Donna Cariaga kay Ely Cellan!

Kunsabagay, guwapo, maputi, sariwa kasi ang dating ni Ely, kaya naman hindi kataka-taka kung mahulog ang loob ni Donna sa kanya.

Magkasama ang dalawa sa pelikulang ‘A Lab Story’ na kasali sa Puregold CinePanalo. At yes, magka-love team sila sa movie, at in fairness, nakakakilig ang mga eksena nila, ha!

Pero in real life, magdyowa ba talaga sila?

“We’re taking our time. Pero kung magkaka-project pa ulit kami, madali na sa amin. Single naman kami pareho,” sabi ni Donna.

Ano ang nagustuhan niyo sa isa’t isa?

“Nagustuhan ko kay Donna, matulungin siya. Personality wise, magaan siyang kasama. Walang arte,” sagot ni Ely.

“Nagkakuwentuhan kami sa shooting, at nagkaroon ako ng idea kung sino siya as a person. Very gentleman siya. Ang daling magpa-girl kapag kasama siya. Ang charming niya in person,” sabi naman ni Donna.

So, kung hindi pa sila magdyowa, may plano ba si Ely na ligawan si Donna?

“Grabe naman ang tanong! Hahahaha!” nahihiyang sabi ni Donna.

“Hindi kasi pinaplano `yon, bigla na lang dumadating. So, tingnan natin! Pero with Donna, possible `yon,” sabi ni Ely.

Kaloka! (Dondon Sermino)