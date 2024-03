Suspendido ang operasyon ng Light Rail Transit Line 1 simula March 27 o Holy Wednesday hanggang March 31, Easter Sunday.

Ito ay para bigyang-daan ang paggunita ng Semana Santa.

Ayon sa Light Rail Manila Corporation (LRMC), sasamantalahin na rin nila ito para isagawa ang taunang preventive maintenance activities sa LRT-1 at mandatory testing para sa system integration ng LRT-1 Cavite Extension.

Ayon kay LRMC chief operating officer Rolando Paulino III, unang isasagawa ang train movement simulation sa LRT-1 Cavite Extension hanggang sa Gil Puyat Station. Isusunod naman ang pagpapabuti ng buong linya ng tren para mabigyan ang mga pasahero ng mas komportable at mabilis na byahe.

For the remaining days, our Engineering Team will conduct the essential maintenance activities to allow us to improve capacity and performance across the line, enabling us to serve our LRT-1 passengers with [a] better, more reliable transport system.”

(Natalia Antonio/Juliet de Loza-Cudia)