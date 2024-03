LA Lakers maganda dibidendo vs Hawks

GALING sa talo ang Los Angeles Lakers pero liyamado pa rin sila sa pustahan pagharap nila sa Atlanta Hawks ngayong araw ng Martes (Lunes ng gabi sa Tate) sa 2023-2024 NBA regular season game.

May dibidendong 1.27 ang Lakers laban sa 3.95 ng Hawks, ibig sabihin, magiging P127 ang 100 taya para sa Purple and Gold habang P395 naman ang makukuha ng huli, malayo ang diperensiya kaya dehadong-dehado ang dadayong Atlanta squad.

Sa handicap betting, may minus 8.5 ang Lakers at plus 8.5 naman ang Atlanta, balikatan ang bigay kaya posibleng mas marami ang tutuon sa ganoong klaseng tayaan, nasa 10th place sa team standings ang tropa ni four-time champion LeBron James na Los Angeles tangan ang 36-31 karta sa Western Conference habang pang-10 din ang Hawks sa Eastern Conference (30-37).

Super liyamado rin ang Eastern Conference topnotcher Boston Celtics kontra Detroit Pistons na wala nang pag-asa na makausad sa playoffs, halos wala nang hahamigin ang mga tataya sa Boston dahil 1.07 ang dibidendo nito habang 9.60 ang bigay sa Pistons.

Ang ibang puwedeng tayaan ay ang Indiana Pacers (1.35) kontra Cleveland Cavaliers (3.35), Philadelphia 76ers (1.75) laban sa Miami Heat (2.13) at Chicago Bulls (1.31) katapat ang Portland Trail Blazers (3.65).

(Elech Dawa)