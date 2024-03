KimPau serye pumalpak sa sobrang hit

Sa sobrang daming gustong manood ng ‘What’s Wrong Secretary Kim’ ay nag-crash ang streaming platform na Viu.

Instant hit nga agad ang bagong series nina Kim Chiu at Paulo Avelino at kahit na-delay ng ilang minuto ang paglabas nito ay talagang inabangan pa rin nila at refresh sila nang refresh sa Viu app hangga’t hindi lumalabas.

Pumalpak nga ang KimPau serye sa sobrang hit, ha!

“ASAN NA #WhatsWrongWithSecretaryKimPH,” sey ng isang kilalang influencer sa X (dating Twitter).

Nang lumabas na nga ang first 5 episodes ng series ay nag-down naman ang Viu at hindi ito ma-access ng karamihan kaya naman nag-post ang Viu Philippines sa kanilang social media accounts kung paano ma-stream ang KimPau series.

“NOTE: To stream the new episodes of #WhatsWrongWithSecretaryKim, kindly check ‘Fresh Releases.’ Thank you,” sey ng Viu Philippines.

Pati nga ang bida ng series na si Kim ay hindi rin maka-access.

“Just got a call from VIU staff. Kahit ako ‘di ko ma-view ang mga episodes. ‘Di raw kinaya ng app ‘yung dami ng sabay-sabay na pag-access at the same time ng 12 midnight. Nakakaiyak sa tuwa po. Refresh daw po nang refresh lalabas din daw po yan. Thank you sa support for #WhatsWrongWithSecretaryKim #WhatsWrongWithSecretaryKimPH,” post ni Kim sa X.

Nang maging okey na ang streaming platform ay may nakakakilig na banat naman si Paulo sa post ni Kim.

Sey niya, “Okay na daw. Just keep refreshing. Kasing fresh ni Sec Kim.”

Kahit na-delay at nag-down ang app ay worth it naman daw ang paghintay at pag-subscribe sa Viu para mapanood agad ang first five episodes.

Sey nga ng mga netizen:

“Congratulations #WhatsWrongWithSecretaryKimPH super ganda. Worth it pagpuyatan. Worth it ang 349 Pesos. Nakakaiyak, nakakatuwa, nakakakilig. Grabe ang emotions dito. Ang saya lang. Super nakaka-good vibes agad ng araw. @mepauloavelino @prinsesachinita.”

“Worth it ang puyat! Binawi sa kilig at pagpapatawa. Basta lahat ang ‘PERFECT!’ Congratulations @prinsesachinita @mepauloavelino!”

“I usually cringe when Pinoys try to make a Philippine adaptation of K-Dramas. Hindi talaga nakukuha ang saktong timpla. But with #WWWSKPH, napabilib ako ha! First, galing ng pagkagawa… lighting, creatives, acting @prinsesachinita @mepauloavelino.”

Perfect nga raw si Kim bilang Pinay Secretary Kim.

“Kim Chiu is a perfect choice for the role of ‘Secretary Kim’ in the Philippine adaptation of the series! She’s doing an amazing job! Her go-getter attitude is truly inspiring! She is much more skilled than the original!”

“Sobrang cute mo @prinsesachinita. Bagay na bagay sa ‘yo ang role!”

“CONGRATS Kimmy you’re back at your forte. Hindi halatang may pinagdadaanan ka noong mga panahong yan.”

“Grabe so funny ka na @mepauloavelino tapos si Kimmy iba talaga ang RomCom Queen.”

Isinilang naman daw ang bagong Rom-Com King sa katauhan ni Paulo.

“I don’t watch remake and I am not a fan of Paulo Avelino even Kim but I’ll give this a shot kasi funny naman pala si Paulo.”

“She is definitely back! Kim Chiu is the undisputed queen of rom-com. Paulo Avelino is a breath of fresh air. He again proved that he is a versatile actor. Undeniable chemistry! So natural.”

“Tawang tawa ako dito hahahaha Paulo Avelino – era has truly begun.”

Maski nga si Kim ay ibinida ang pagiging komedyante ni Paulo sa scene nila sa perya.

Sey niya, “@mepauloavelino in his funny era!!!!”

Dagdag niya pa, “Sabi sa inyo nakakatawa si @mepauloavelino dito eh!!!!”

Maski ang ibang cast members ng series ay pinuri

“Si Ms. Janice de Belen halatang maning-mani ‘yung kdrama acting kasi sobrang fan ng K-Drama (parang si Ms. Gelli rin sa ‘2 Good 2 Be True’ noon!) I LOVE THEM.”

May ibang netizen naman ang nagsabing paniguradong masaya ang namayapang head ng Dreamscape Entertainment sa resulta ng ‘What’s Wrong With Secretary Kim’ na isa sa mga huli nitong proyekto.

“Siguradong pumalakpak at nagtatalon na sa tuwa si Sir Deo sa taas sa ganda ng kinalabasan at sa init ng pagtaggap sa ‘What’s Wrong With Secretary Kim’. SOLID PILOT WEEK! LEVEL UP KUNG LEVEL UP! BEST PH ADAPTATION! PERFECT!”

“All for him!” naman ang reply ni Kim sa nasabing post.

Sa tagumpay nga ng series ay malamang may kasunod agad na KimPau series o movie.

Bonggels! (Byx Almacen)