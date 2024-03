Kilalang resto, hopia store sa Binondo nasa San Juan na

Hindi na ngayon kailangang dumayo para mabili ang iba’t ibang flavor ng hopia delight at matikman ang mga Chinese food sa pinakamatandang fast food chain sa Manila Chinatown sa Binondo dahil dinala na ito sa San Juan.

Nabatid na ang 84-anyos na Chuan Kee, pinakamatandang fastfood chain sa Manila Chinatown ay nagbukas na rin ng kanilang branch sa San Juan, kasama ang Eng Bee Tin, pamosong tindahan ng hopia at Great Buddha Cafe.

“Marami kasi mga Chinese sa Binondo, ang nagsilipat na sa San Juan City, hindi na sila pupunta sa Binondo para bumili ng iba’t ibang flavor ng hopia at para makakain ng Tendon beef soup , soup no. 5, masustansya at iba pang Chinese food na dinadayo pa sa Chinatown,” ayon kay Roche Chua, Operation Manager ng Chuan Kee at Eng Bee Tin.

Ang Chuan Kee, ay unang binuksan noong 1912 sa Quanzhou, Fujian China at kalaunan, ang anak ng may-ari nito ay nag-migrate sa Maynila at binuksan ito noong 1940 sa Chinatown.

Noong hindi na kayang mag-operate ng may-ari, ibinigay ang pamamahala nito kay Geri Chua, na inaanak ng may-ari at ama ni Roche dahil ayaw itong pangasiwaan ng mga anak ng may-ari dahil sakit daw umano sa ulo ang negosyo na restaurant.

Samantala, ang kahulugan naman ng Eng Bee Tin hopia store ay Forever (Eng) Bee (Beautiful) at Tin (Precious) na tinangkilik hindi lamang ng mga Chinese sa Binondo kundi dinayo na rin ng mga Aikiá

Sa ginanap na grand opening ng restaurant kamakailan, dinaluhan ito ni San Juan Mayor Francis Zamora na nagpahayag naman ng kasiyahan sa paglalagay ng naturang restaurant sa kanilang Lungsod.

“very proud ako dahil maaring makadagdag sa turismo ng Lungsod ang paglalagay ng naturang restaurant sa San Juan,” ayon kay Zamora. (Juliet de Loza-Cudia)