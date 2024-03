Kawhi Leonard, Paul George dehins umubra kontra Hawks

TUMUKA ng 21 points si Dejounte Murray, binak-apan ng 20 ni De’Andre Hunter at dinagit ng Atlanta Hawks ang 110-93 panalo kontra inaalat na Los Angeles Clippers Linggo ng gabi.

Sa ayuda pang 18 points, 12 rebounds ni Jalen Johnson at 15-13 ni Clint Capela ay kinalsuhan ng Atlanta ang three-game skid.

Umiskor ng 28 si Kawhi Leonard, may 26 si Paul George pero sadsad ang Los Angeles sa pang-apat na talo sa huling limang laro.

Bumalik mula dalawang larong pagliban si James Harden (left shoulder strain) at nagsumite ng 9 points, 9 assists.

Gumigitgit ang Hawks (30-37) sa 10th place sa East, huling slot sa play-in tournament para pag-agawan ang huling dalawang silya sa conference playoffs.

Kumakapit sa 4th sa West ang Clippers (42-25) sa itaas lang ng Pelicans (41-26).

“Everybody was hungry to do better, and I think we did that from the first guy all the way down,” ani Murray, naka-limang tres para kumpletuhin ang career-high fifth straight game na may apat o higit pang basket mula sa labas ng arc.

Nagsalansan ng 17 points sa first quarter si Leonard, may tatlong 3-pointers at kinumpleto ang four-point play 40 seconds pa sa period para ibuhol sa 29.

Pero mula roon patawid sa bukana ng second quarter ay kinubra ng Hawks ang next 10 points para kontrolin ang laro.

Na-outscore ng Atlanta ang Clippers 30-15 sa second stanza tungo sa 61-44 advantage sa break. Ikinampay ng Hawks ang 11 of 23 shooting sa period samantalang malamyang 6/23 ang LA, 1 for 10 sa 3s.

(Vladi Eduarte)