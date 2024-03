Naghain ng resolusyon ang Makabayan bloc upang paimbestigahan ang serye umano ng sunog sa mga komunidad sa Cavite kung saan mayroong itatayong mga infrastructure at reclamation project.

Sa House Resolution 1653, sinabi ng mga mambabatas na nakapagtala ng walong insidente ng sunog ang Pambansang Lakas ng Kilusang Mamamalakaya ng Pilipinas (PAMALAKAYA) at Katipunan ng Damayang Mahihirap (KADAMAY) sa Cavite si¬mula noong Enero.

Ang kanilang mga naitala ay ang sunog noong Enero 17 sa Brgy. Medicion, Imus; Pebrero 8 sa Brgy. Aniban 2, Bacoor City; Pebrero 9 sa Brgy. Pulvorista, Kawit; Pebrero 10 sa Manggahan St., Brgy. Niog, Bacoor; Pebrero 17 sa Pogi St., Brgy. Niog; Pebrero 24 sa Brgy. Alima, Bacoor; at Marso 5 sa Brgy. Biwas, Tanza.

“Given the circumstantial precedents, PAMALAKAYA-Cavite and KADAMAY-Cavite ‘highly believe’ that the fires were not by accident, but rather intentional,” sabi sa resolusyon.

“PAMALAKAYA-Cavite and KADAMAY-Cavite said that based on experiences in different communities, setting an area on fire is the easiest and most effective way to demolish an entire community with impending projects for corporate aggression,” dag-dag pa nito.

Hiniling ng mga mambabatas sa House Committees on Aquaculture and Fisheries at on Natural Re-sources na pangunahan ang imbestigasyon.

