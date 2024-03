Kahit walang Gabby: Sharon may big concert, US, Canada tour

Kahit wala pang announcement si Nancy Yang tungkol sa ‘Next Chapter: P.S. I Love You’ concert sana nina Sharon Cuneta, Gabby Concepcion sa MOA Arena, pati sa US and Canada tour ng ex-couple, obvious namang hindi na matutuloy ‘yon.

Si Nancy at ang kanyang NY Entourage Productions ang magpuprodyus sana ng concert na iyon.

At malamang din nga ay malabo na talagang magkaroon ng project together sina Sharon, Gabby.

Hindi nga naging maganda ang kinalabasan ng negosasyon para sa ‘Next Chapter: P.S. I Love You’ kaya wala nang aasahan pa ang Sharon-Gabby fans.

Nag-show na rin naman si Gabby na kasama sina Ai Ai delas Alas at Christopher de Leon, at may nagkuwento rin sa amin na may isa pang concert na gagawin ang aktor.

So si Sharon, gagawa na rin ng sarili niyang big concert sa MOA Arena.

Inaayos na nga raw ni Nancy ang tungkol doon.

Very soon daw ay magkakaroon ng announcement para nga sa big concert ng Megastar.

So kahit walang Gabby ay magkakaroon ng big concert si Sharon, ha!

Sabi pa ng isang nakausap namin, may US and Canada tour din daw ang Megastar kaya dapat abangan ‘yon.

Ang fans ni Sharon, nanghihinayang man na wala na uling concert ang Megastar with Gabby ay tanggap na ang bagay na iyon.

Basta sila, nakahandang suportahan ang bawat project ng Megastar lalo na ang concert nito.

So abang-abang na lang sa announcement para sa big concert at US and Canada tour ni Sharon, ha!

‘Yun na! (Jun Lalin)