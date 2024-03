Jericho Rosales flinex na tropa ang anak

Pinost ni Jericho Rosales ang picture nila ng anak na si Santino Rosales.

Sinamahan din ni Jericho ang posting ng iba pang photos ni Santino at videos ng steak at salad na kinain nilang mag-ama.

Caption ni Jericho sa post na iyon, “Saint. My compass. My rock. Voice of truth. Tropa. Kaagaw ko sa steak. Love you, pogs. I’m having a soft day. Take it or leave it. @santino_rosales.”

Ilang beses na rin naming nakatsikahan si Santino dahil kaibigan namin ang nanay niyang si Kai Palomares na dating model at nag-artista rin.

Sa tsika ni Santino sa amin, sinabi niyang close talaga silang mag-ama.

Madalas daw siyang pumupunta sa bahay ng kanyang tatay.

At kahit noong may restaurant pa si Santino at ang kanyang ina sa may Parañaque City ay nagpupunta rin doon si Jericho.

Samantala, marami ang nagsasabing dapat na ring mag-artista si Santino dahil like Jericho ay very handsome rin ito.

Like father, like son nga raw sina Jericho, Santino.

Bongga! (Jun Lalin)