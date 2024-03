Jeff Moses kasingsarap ng napoleones

Si Jeff Moses daw ang unang artista sa pamilya nila. Wala siyang dugong artista, at hindi nga raw niya akalain na mapapasok niya ang showbiz.

Sabi nga niya, pangarap lang ito noon sa isang simpleng probinsiya, kung saan siya lumaki. At hindi niya akalain na mangyayari ito ngayon.

“Growing up kasi mahiyain talaga ako. Lack of confidence talaga. Pero, along the way, na-discover ko lang noong sumayaw na ako, back in high school, na doon ko lang na-gain ang confidence, na hanggang ngayon ay dala-dala ko pa rin `yung attitude na maging estudyante pa rin parati,” sabi ni Jeff.

Makikita nga sa TikTok account ni Jeff ang hilig niya sa pagsasayaw, na sabi nga, marami raw ang naakit.

“Libangan lang talaga, na gusto ko lang ipakita na marunong din akong sumayaw, kumanta. At wala nang sasarap pa sa feeling kapag naa-appreciate ng mga tao ang ginagawa mo,” sey niya.

Anyway, nag-audition nga si Jeff sa pelikulang ‘Under a Piaya Moon’ na kung saan ay wagi nga siyang best actor sa CinePanalo ng Puregold. Imagine, tinalo niya ang mga batikan, at naka-tie pa niya si Carlos Siguion-Reyna, ha!

Anyway, single na single nga si Jeff, at focus daw muna siya sa career niya.

Siyanga pala, dahil sa ‘Under a Piaya Moon’ ay pinakita ang iba’t ibang delicacy mula Negros, sinabi nga niya na kung isa siyang delicacy, siya raw ay masarap na napoleones.

“Napoleones siyempre `yung tsokolate,” pangiti-ngiting sabi ni Jeff.

Bongga!

(Dondon Sermino)