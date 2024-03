KABILANG ang Intramuros sa walong landmark sa Pilipinas na ipinasa ng Philippine delegation para mapasama sa tentative list ng World Heritage Sites ng United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO).

Kasama ng Walled City o Intramuros na posibleng mapabilang sa listahan ng mga heritage site ay ang sugar cultural landscape ng Negros at Panay, landscape ng Taal volcano at caldera lake nito, Agusan Marsh wildlife sanctuary, Kitanglad at Kalatungan Mountain Range, Sacred Site ng Bukidnon, Samar Island natural park, extension ng Cordillera rice terraces at extension ng Mt. Hamiguitan Range Wildlife Sanctuary-Pujada Bay

Iginagawad ang World Heritage Sites ng UNESCO sa mga lugar na may “outstanding universal value to humanity” na dapat protektahan para maabutan at matamasa ng mga susunod na henerasyon.

Sa kasalukuyan, may anim ng UNESCO World Heritage site ang Pilipinas at ito ay ang Baroque churches of the Philippines, Vigan City, Cordillera Rice Terraces, Mt. Hamiguitan Range wildlife sanctuary, Puerto Princesa Subterranean River at Tubbataha Reefs natural park.