Gulay mabisang panangga sa paninigas, pagbara ng ugat

Pinakamainam pa rin ang araw-araw na pagkain ng mga gulay para maiwasan ang coronary calcification o paninigas at pagbara ng ugat papunta sa puso.

Ayon kay Dr. Gregory Pontone, MD, isang cardiologist at Associate Medical Director ng Ambulatory Quality and Physician Services sa White Plains Hospital, ang coronary calcification ay nangyayari sa sandaling magkaroon na ng deposito ng calcium sa `inner lining’ ng coronary arteries.

Kapag nagkaroon ng coronary calcification, makakaranas na ng pagkahapo, pananakit ng dibdib at hirap sa paghinga ang isang tao kahit pa 98% na maganda ang puso.

Kaya dapat ay iwasan ang pagkaing mayaman sa cholesterol at saturated fats.

Di na lingid na ang atake sa puso ay kalimitang nangyayari nang biglaan kung saan napaka-dramatic nito at pangkaraniwang hindi napapaghandaan.

Ayon kay Pontone, ang coronary calcification ay isang senyales ng atherosclerosis o paninigas ng arteries na siyang nagsu-supply ng dugo, nutrients at oxygen sa heart muscle na maaring pagsimulan ng atake sa puso.

“When that happens, the blood nearby can clot on the plaque, blocking the artery. That is what causes a heart attack,” ayon pa kay Pontone.

Nabatid na sa sandaling magkaroon ng deposito na cholesterol sa heart arteries, kasama na nitong nakadeposito ang calcium at minerals.

Ang kaparehas na proseso ay nangyayari rin sa ugat sa leeg o utak.

Ang coronary artery calcification ay nadi-detect sa pamamagitan ng heart scan at ang tawag dito ay CT calcium score test, pero ito ay makikita rin sa CT scan ng dibdib.

Ang kalusugan ng puso ay nakasalalay sa inyong mga kamay kung papaano ang klase ng pamumuhay kaya mas mainam na magkaroon ng healthy lifestyle. (Juliet de Loza-Cudia)