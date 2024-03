‘Fluid’ mapapanood na sa Ateneo

Ang bongga dahil marami ang natuwa nang mapabalita na muling itatanghal ng Ateneo Fine Arts ang sikat na dula ni Floy Quintos na ‘Fluid’.

Sa ilalim ng direksyon ni Arkel Mendoza at gabay at patnubay ni Missy Maramara, tampok sa dulang ito ang graduating Theater Arts majors na sina Gelo Acosta, Noelle Bato, Nathania Kuy, Chiara Ramento, Lawrence Miranda, at Paul Atienza.

Sa ‘Fluid’ ay matutuklasan ang kuwento ng mga Filipino artists sa larangan ng sining, teatro, at musika, at ang realidad ng industriya ng sining dito sa Pilipinas.

At para sa 2024 staging na ito, may updated script na isinulat si Quintos para siguradong mas pumatok ito para sa mga Gen Z na manunuod.

Ang ‘Fluid’ ay magbubukas ngayong Marso 20 at tatagal hanggang Marso 24 sa Fine Arts Theater, Gonzaga Hall sa Ateneo.

Anim na pagtatanghal lang ito at walang extension.

Maaaring bumili ng tiket sa halagang 500 pesos para sa General Admission, at 350 pesos naman para sa mga PWD at Senior Citizens.

Para sa karagdagang impormasyon, sundan sila sa Instagram account na @fluid.2024 at huwag magpahuli at bumili na ng tiket, ha!

‘Yun na! (JL)