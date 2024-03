Ex-Cop, Tulak na preso utas sa buy-bust

TODAS ang dating pulis at isang ex-convict na kapwa nakatala bilang high value individual (HVI) sa ilegal na droga matapos silang makipagbarilan sa mga awtoridad sa ikinasang buy bust operation sa Barangay Salvacion, Tacloban City noong Linggo.

Kinilala ang dalawang napatay na suspek na sina Nolette Roy Pagasartonga, dating miyembro ng Philippine National Police (PNP) at No.2 HVI ng Regional Priority Target List ng Police Regional Office (PRO) 8 at Shanel Camacite, dating preso at kasama ng una sa pagtutulak umano ng ilegal na droga.

Sa ulat ng Tacloban City Police Station, nangyari ang buy bust operation pasado alas-singko nang umaga sa bypass road ng Barangay Salvacion ng lungsod na ito.

Isang police poseur buyer ang nakaiskor ng P20,000 halaga ng shabu sa mga suspek at nagkasundong magkikita sa lugar.

Gayunman, nakahalata ang mga suspek na set-up ang nasabing transaksyon kaya bumunot ng baril ang mga ito at pinaputukan ang mga pulis.

Nakuha namang makaganti ng putok ng mga tauhan ng pulisya dahilan upang masapol ang mga suspek.

Dinala ang mga ito sa Eastern Visayas Medical Center pero idineklara silang dead on arrival ng dahil sa pagkaubos ng dugo mula sa tinamong mga tama ng bala sa katawan.

Nakarekober ang pulisya mula sa mga suspek ang abot sa na gramo ng pinaniniwalaang shabu na nagkakahalaga ng P204,000, gayundin ang dalawang baril na ginamit ng mga ito sa panlalaban.

(Edwin Balasa)