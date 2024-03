Ella Paglalunan, Avegail Ansay hanep sa Iñigo Resorts netfest

Humambalos sina Ella Mhae Paglalunan at Avegail Joy Ansay ng impresibong mga tagumpay nang dominahin ang girls’ category samantalang si France Dilao naging spotlight sa boys’ division nitong linggo sa Iñigo Resorts Center National Junior Tennis Championships sa Lucena City.

Lusot si Paglalunan sa three-setter kontra Cielo Gonzales sa quarterfinals, dinispatsa si Jasmine Sardona sa semifinals, at sinilat si top seed Isabel Ataiza, 6-3, 6-0, para sungkitin ang 12-and-under trophy.

Sinustena nang natuklasan sa Gen. Trias, Cavite ang pamatay na porma sa 18-and-U class para gulantangin si No. 1 Ave Maria Policarpio, 6-4, 6-0, sa semis at si second rank Ayl Gonzaga, 6-4, 6-3, para kumpletuhin ang two-title sweep sa Group 3 tournament na presentado ng Dunlop.

Ginaya ni Ansay, buhat sa Sta. Rosa, Laguna, ang ratsada ni Paglalunan’s sa paghablot ng dalawa ring korona. Sinorpresa si top seed Sandra Bautista, 6-0, 2-6, 10-8, sa 16-and-U finals at umulit sa doubles partner mula sa Bacoor, Cavite, 6-1, 6-4, upang pamayagpagan ang premier class ng week-long tourney na inisponsoran ng Iñigos Resorts.

Naging matinik din si France Dilao na manlalaro, umiskor ng “twinkill” sa boys’ side ng kompetisyon na may mga basbas ng Philippine Tennis Association, Palawan Pawnshop-NTC at Universal Tennis Rating, at mga pinadrinuhan ni Philta Region IV-A vice president Gary Alcala at ng Slazenger.

Taga-Sta. Rosa, Laguna rin, tinaob ni Dilao si Aljhon Rombawa, 6-4, 7-5, sa 16-&-U championship, pagkaraan ang kuya na si Frank, 6-4, 6-7(5), 10-7, para isukbit ang 18-&-U trophy.

Wagi rin sina Rombawa sa boys’ 14-&-U title sa 6-2, 6-1 pagkalos kay Bien Tulop; Marcus Go ng Quezon City na binutata ang kapatid na si Matthew Go, 6-0, 6-0, para sa boys’ 12-&-U crown; at Yuan Andrei Torrente, na binaon si Jacob Dizon, 4-1, 4-1, sa 10-&-U unisex finals.

Sa doubles, ginitla nina Sophia Moreno at Clair Guardo sina Ansay and Bautista, 8-4, habang wagi ang Dilao brothers kina Yuri Aparte at Iñigo Arquiza, 8-2, para sa 18-&-U title; tinumba nina Gonzaga at Jasmine Sardona sina Ataiza at Micaiah Cena, 8-2, at nina Nicolas Andal at Rafa Monte sina Prince Cuenza at Dean Palaroan sa parehas na iskor para sa 14-&-U trophies.

Sinikwat nina Kirk Gonzaga at Torrente and 10-&-U unisex doubles title sa 8-3 win kina Jacob Dizon at Maximus Calingansan.

Magpapatuloy tapos ng Semana Santa ang matagal nang programang naghahanap ng mga talento sa bansa na itinataguyod ni Palawan Pawnshop president Bobby Castro sa pagdayo sa Olongapo City para sa Mayor Rolen Paulino Junior Cup sa April 4-8.

Sa mga detalye pa at pagpaparehistro, kontakin si event organizer Bobby Mangunay sa 0915 404 6464. +

(Abante TONITE Sports)