‘Don’t want to be rude’: Park Min Kyu itinangging ‘nilalandi’ si Nadine Lustre

Nagpasalamat si South Korean actor Park Min Kyu kay Nadine Lustre, lalo na sa mga fan ng Pinay actress.

Eh kasi naman, dahil lang sa pinost niyang video sa kanyang Instagam, na makikita nga si Nadine, na kuha sa event ng Bvlgari, biglang nag-ingay ang pangalan niya sa Pilipinas.

“She was really beautiful. I’m glad to be next to her,” ang simpleng caption, comment ni Park Min Kyu sa video ni Nadine.

At `yun nga, umabot na sa halos 3,000 ang komento sa post niyang `yon.

Na masayang-masaya sa post niyang `yon, at in fairness sa kanya, nagri-reply siya sa mga comment, ha!

Mababasa nga ang mga comment na, “That’s Nadine from the Philippine,” pati na ang mga chika na, “OMG that’s our President Nadine here in the Philippines.”

May iba lang na naguluhan, na nagtanong kung totoo bang presidente ng Pilipinas si Nadine. Na kinailangan pang magpaliwanag ang ibang fan para maintindihan na `yun lang ang tawag sa kanya.

At sa Instagram story ni Park Min Kyu, sunod-sunod din ang post niya tungkol kay Nadine.

Ang dami nga kasing nag-tag sa kanya ng mga photo nila ni Nadine, at iba’t ibang content tungkol sa kanila.

“Oh, I didn’t expect!” sabi ni Park Min Kyu.

At kahit nga ang mga naglabasang vlog tungkol sa kanilang dalawa ni Nadine ay kinagulat din ni Park Min Kyu, dahil ang dami-rami nga raw.

“Now I’m experiencing President Nadine power,” sabi niya.

Nagpasalamat din siya sa mga fan ni Nadine, na sabi nga niya, “Thank Nadine’s fans for following me. And letting me know about Nadine.”

Oh, di ba, biglang dumami ang mga follower niya sa mga social media account niya, kaya tuwang-tuwa siya, ha!

“I’m a big fan of Nadine now!” hirit pa niya.

Pero, nilinaw nga niya na hindi niya pini-flirt o hindi siya nakikipaglandian gamit ang social media, kay Nadine.

“It’s not flirting!

“Don’t want to be rude! The perfect couple!” sabi pa ni Park Min Kyu.

For sure, may mga nag-post, comment din na kesyo bagay sila, pero may dyowa na si Nadine, kaya huwag at hindi dapat.

At ‘yun na nga, habang maaga pa, nilinaw niyang hindi niya nilalandi si Nadine, at big fan na siya nito ngayon.

Bongga ka, Nadine!