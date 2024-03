Donny Pangilinan, Belle Mariano napo-promote ang Binondo tourism

Dinudumog ngayon ang Binondo, Manila dahil sa mga faney ng teleseryeng ‘Can’t Buy Me Love’.

Uso kasi ngayon sa TikTok ang pagpunta sa Binondo para puntahan ang taping locations ng mga hindi makakalimutang eksena sa teleserye nina Donny Pangilinan at Belle Mariano o mas kilala bilang DonBelle love team.

Talagang iniisa-isa ng fans ang paghahanap kung saan ang mga nasabing location gaya ng Hong Bon Bridge na malapit sa bahay ni Bingo na character ni Donny.

Go rin ang fans sa Muelle de Industria part ng Pasig River na malapit sa Binondo-Intramuros Bridge kung saan madalas maganap ang mga madadrama, masaya, at nakakakilig na eksena nina Bingo at Ling (character naman ni Belle).

Talagang nire-reminisce ng mga faney ang mga eksena ng DonBelle sa gilid ng Pasig River at feeling BingLing sila, ha!

Bongga rin kasi ng creative team ng teleserye ni Direk Mae Cruz-Alviar na talagang napapakita sa serye ang kagandahan ng Binondo at recently nga ay ang Atok, Benguet.

Maski ang isa sa cast members ng serye na si Celeste Legaspi ay pinuri ang show na nagpapakita ng ganda ng ating bansa.

“I am so proud to be in this series… it takes time to show such beauty… our country,” sey niya sa kanyang Facebook post.

Samantala, enjoy ang fans sa eksena ni Donny at ng MMA fighter at dating ‘Pinoy Big Brother Kumunity Season 10’ housemate na si John Adajar at sey pa nila, pwedeng-pwede na ang ka-love team ni Belle sa mga proyektong may elemento ng martial arts.

Hindi nga pala kami magtataka kung bigyan ng award ng City of Manila ang DonBelle, pati ang ‘Can’t Buy Me Love’ dahil napo-promote nila ang tourism sa Binondo.

Bonggels!