Maaaring ipatawag ng Senado si dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte kapag may lumitaw na testimonya o ebidensiya na may koneksiyon ito sa ari-arian o negosyo ni Pastor Apollo Quiboloy ng Kingdom of Jesus Christ (KOJC).

Ang pangalan ni Duterte ay minsan nang naungkat sa imbestigasyon ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality noong Pebrero nang isang testigo ang nagsabing nakita niya ang dating pangulo at ang anak nitong si Vice President Sara Duterte na bumisita sa Glory Mountain ni Quiboloy at paglabas ay may bitbit nang sako-sako ng armas.

“Hindi pa namin na-desisyonan na tawagin si Duterte para mag-resource person kahit pagkatapos ng testimonya ni alyas Rene tungkol doon sa mga sako ng iba’t ibang klaseng baril, nung siya at si VP ngayon ay dumalaw doon sa mountain ni Quiboloy,” wika ni Senadora Risa Hontiveros sa isang press conference nitong Lunes.

“Inuna muna naming dinigin lahat ng mga victim survivors bilang front and center, heart and soul nitong investigation,” pali-wanag ni Hontiveros.

“Kung may lumabas pa na testimonya, halimbawa nga doon sa usapin ng money matters, business matters ni Quiboloy, na ka-kailanganing imbitahin din siya para magtestimonya, then gagawin po namin iyon,” dagdag ng senadora.

Kamakailan lamang ay inanunsyo ng KJC na itinalaga umano si Duterte bilang administrator ng mga ari-arian ni Quiboloy.