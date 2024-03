Daniel Padilla binulabog ang Boracay

Ginamit ng head bouncer ng Epic Beach Club Boracay ang kanyang social media account upang mag-sorry at magpaliwanag sa fans ni Daniel Padilla na hindi nagkaroon ng pagkakataong makalapit at makapagpa-selfie sa Kapamilya actor.

Base sa post na kumakalat ngayon sa Facebook at X, tila maraming fans ang nadismaya at galit na galit sa sobrang higpit daw ng mga security guard/bouncer ng nasabing club.

Ayon naman sa head bouncer ng club na si Rodel Fernando Magsipoc, “As crowd control management bouncer mahirap magpigil ng galit, inintindi namin ang fans, trabaho lang po namin ‘yon at walang personalan. Sa fans ni Daniel Padilla na ‘di napagbigyan magpa-picture, pasensiya na request lang talaga, gusto lang niya mag-enjoy, mag-relax at magpahinga sa bakasyon niya. Dahil sa rami nyo kahit siguro isang buwan na picturan hindi matatapos. Masuwerte naman ‘yung mga napagbigyan, nagpasalamat naman siya sa mga matiyagang naghintay ng ilang oras. Huwag na po kayong magalit sa amin. Kahit ako rin naman gusto ko rin magpa-picture kay Daniel kaso wala eh, trabaho muna. Pasensiya na po.”

Dumalo si Daniel kasama ang kaibigang si Joe Vargas sa Epic Summer Kick Off Party last Saturday sa Boracay.

Sa labas ng Epic Club Bora ginanap ang event, binakuran lang ito para ma-control nila ang mga tao dahil may tickets na binebenta at hindi talaga siya open sa public.

Noong una ay masaya pang nanonood si Deej at mga kaibigan ng concert party ni Apl.de.Ap sa labas ng Epic Club pero nang mapansin ng event security na dinudumog na ang aktor ng fans ay inabisuhan ito at ang mga kasama na sa taas na lang ng club manood para hindi magkagulo ang fans habang nagpe-perform ang Black Eyed Peas member at mga DJ.

Pinagpatuloy na nga lang ni Daniel ang panonood sa itaas ng ng club at nakadungaw lang siya sa bintana.

Nasa labas naman ng club ang fans at dahil nakikita nila si Daniel ay panay pa rin ang sigawan nila at tawag sa pangalan ng aktor. Marami rin ang masaya nang makuhanan ng pictures ang idol kahit nasa itaas ito ng club.

In fairness kay Deej, hindi naman siya nagdamot sa fans, kasi kahit saan siya pumunta ay sinusundan talaga siya ng mga ito at masaya na kapag nakapagpa-selfie sa idol nila. Sobrang dami lang talaga ng mga tao kaya hindi na-accommodate lahat.

Kahit nga nasa loob ng club si Daniel ay marami pa rin ang matiyagang naghintay sa kanya sa labas, ha. Bago umalis ng club ay pinagbigyan naman ng aktor ang fans na matiyagang naghintay sa kanya. Super thank you pa ang aktor at nakikipagbiruan sa mga ito.

Ang tanong, after Boracay, saan naman kaya ang next destination ni Daniel?

Habang sinusulat ito ay nakauwi na ng Maynila ang ex-boyfriend ni Kathryn Bernardo at ka-bonding na niya ang kanyang mga kapatid.

Hindi na kami magtataka kung pinaplano na ni Daniel at ng kanyang mga kapatid kung saan sila susunod na magbabakasyon.

Sobrang close kasi ni Daniel at ng kanyang mga kapatid.

Bongga!