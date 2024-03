Chika ng mga faney: Belle Mariano, Donny Pangilinan pakakasal sa 2028

Hindi pa rin sanay ang mga tao sa Binondo kina Belle Mariano at Donny Pangilinan.

Eh kasi nga, kahit halos araw-araw nga silang nagti-taping doon, kapag nakikita sila, nagkakagulo pa rin.

Tulad nga sa latest vlog ni Donny na mapapanood sa kanyang YouTube channel, ang ‘Binondo Food Tour with Belle’ kitang-kita mo nga kung paano sila sundan, pagkaguluhan ng mga faney, ha!

At siyempre, dahil kakaiba sina Belle, Donny ‘pag magkasama, kaya naman may pa-challenge agad sila sa isa’t isa.

Na kailangan nga ay kumain sila ng sili.

“‘Pag pinagawa ko `yon sa kanya, automatic ipapagawa rin niya sa akin. Ganun siya kasama sa akin!” sabi ni Belle.

“Kasama? We’re in this together, di ba?” hirit naman ni Donny.

Pero siyempre, ginawa rin nila `yon, dahil pampalinis nga raw ng system `yon, na maganda bago sila mapasabak sa pagkain.

Unang restoran na pinuntahan nila, sangkatutak na tortang talaba, kikiam, pero naloka nga si Belle, na masarap daw, pero maanghang.

Next ay lumpia na sariwa naman ang nilantakan nila, at pasado ulit sa kanila.

Pangatlong nilantakan nila ay noodle soup, empanada, white fungus, at sarap na sarap pa rin sila.

At dito nga nabuking na weird pala kumain si Belle, sa tingin ni Donny. Na pinagsasabay ang pagkain ng kanin at ulam at dessert o sweets.

Siyanga pala, sa bawat lugar, restoran na puntahan nila ay dinudumog sila ng mga tao, na walang ginawa kundi ang makipag-selfie sa kanila, at kitang-kita naman na ini-enjoy ng DonBelle ang moment na `yon.

Tuwang-tuwa nga sila na naranasan nilang sumakay ng tricycle papunta sa ibang lugar. At bongga na binalikan ulit nila ang bridge na nilakaran din nila sa serye nila.

Marami rin silang nakausap na mga fan na nagpunta ng Binondo dahil gusto lang makita ang mga location nila.

Sa huli, nagpasalamat ang dalawa sa isa’t isa. At nangako nga sila na sa serye nila ay mas marami pang mangyayari, na ikakagulat ng lahat.

Kaaliw lang ang mensahe ng mga fan sa vlog na `yon ni Donny, dahil mina-manifest na nila na 4 years from now, o sa 2028 ay Mrs. Belle Pangilinan na ang idolo nila, ha!

Ang dami ngang fan ng DonBelle na sabi nga ay ngayon lang daw naging totoong fan ng love team. Na ang iba nga ay matanda na, pero kilig na kilig pa rin sa kanilang dalawa.

Kaya again, mababasa ang pagma-manifest ng napakaraming fan, na feeling nila, sa 2028 ay pakakasal na ang DonBelle.

Bongga! Ang advance mag-isip ng mga fan, di ba? (Dondon Sermino)