Charo Santos super kilig sa yakapan nina Julia Barretto, Joshua Garcia

Ang dami talagang ganap sa surprise tribute kay Mr. Johnny Manahan aka Mr. M!

Sa dami ng mga artistang dumalo, talagang makakagawa ka ng napakaraming kuwento.

At bongga ni Julia Barretto, dahil waging-wagi siya sa chika, ha! Bukod nga kasi sa pagbebeso-beso, pagbabati nila ni Bea Alonzo, marami rin ang natuwa sa sobra-sobrang sweetness nila ni Claudine Barretto.

At dumagdag pa, ha! Dahil nagkita rin sila ng ex-boyfriend niyang si Joshua Garcia, ha!

Ang eksena, nagchichikahan sina Julia at Miss Charo Santos. At bilang-bigla, damating si Joshua, at siyempre nagbigay pugay kay Julia, lalo na kay Charo.

Nakangiti na nagyakapan sina Joshua, Julia, at kitang-kita rin na pumalakpak si Charo sa nasaksihan niya.

At maririnig mo nga rin ang tilian ng mga tao sa paligid.

At lalo na ang boses ni Charon na nagsabing, “Kinikilig ako sa kanila!”

Tuwang-tuwa nga si Charo na nakasama niya ang JoshLia, o nasaksihan niya ang pagyayakapan ng dalawa.

At ngayon naman, umaasam ang mga fan, na magsama nga sa pelikula sina Joshua, Julia, at siyempre, dapat kasama si Charo.

Bongga! (Dondon Sermino)