BINI pinataob ibang P-pop group

Ang bonggels ng girl group na BINI dahil sila na ang P-pop na may pinakamaraming monthly listeners sa music streaming app na Spotify.

Pinataob nga ng BINI ang ibang P-pop groups!

Noong March 17 nga ay na-reach ng BINI, na binansagang ‘Nation’s Girl Group’, ang 1.4 million monthly listeners sa Spotify na mas mataas sa 1.3 million monthly listeners ng P-pop boy group na SB19.

Matagal na panahon ngang hawak ng P-pop Kings na SB19 ang title na P-pop group with most Spotify monthly listeners at marami ang natuwa na sa isang girl group napasa ang title na perfect sa Women’s Month celebration.

Ang 8-member group din ang unang P-pop girl group na naka-reach ng 1 million monthly listeners sa Spotify dahil patok na patok ang songs nila gaya ng TikTok hit na ‘Pantropiko’ at ang newest single nila na ‘Salamin, Salamin’ na may more than 1 million streams na.

Nagpasalamat naman ang mga members ng BINI gaya ni BINI Mikha.

Sey niya sa kanyang post sa X (dating Twitter), “We are so grateful and so blessed. Thank you so much for all your support and manifestations for BINI. To more blessings and achievements! PPOP Rise.”

Buhay na buhay nga ang P-pop music dahil maliban sa BINI ay patok rin ang mga bagong songs ng P-pop boy group na BGYO gaya ng ‘Patintero’.

Kahit nga focus muna sa kanilang solo careers ang mga member ng SB19 ay patok din ang solo songs nila at ang latest nga ay kantang ‘surreal’ ni Justin de Dios na hinangaan sa kanyang pagiging creative sa kanyang kanta at sa visuals at music video nito.

Samantala, inaasahang mas lalo pang lalakas ang kanta ng BINI na ‘Lagi’ dahil ginamit itong official kilig song sa series ‘What’s Wrong With Secretary Kim’ at sey nga ng mga viewers ay bagay na bagay ang kanta sa nakakakilig scenes ng mga bidang characters na sina Vice Chairman at Secretary Kim.

Congratulations, BINI! (Byx Almacen)