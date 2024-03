IBINIDA ng actress-TV host na si Anne Curtis ang pag-akyat niya sa puno ng niyog sa Siargao.

“See the line where the sky meets the sea? It calls me – and also the langgam,” sey ni Anne sa caption ng IG post.

Havey naman sa mga netizen ang witty comment dito ni Sofia Andres.

“Ant Curtis,” ani Sofia.

React ng isang netizen, “Havey HAHAHAHAA.”

“Lupeeeet hahaha,” sabi naman ng isang follower ni Anne.

(Issa Santiago)