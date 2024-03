Ang bikelanes ay para sa bisikleta

Para sa mga nagsusulong ng pagbibisikleta bilang uri ng pang-araw-araw na transportasyon, malaking balita ang ginawang groundbreaking sa Cebu para sa karagdagang 67.19 kilometro ng bikelanes. Sa ngayon, 129 kilometro na ng bikelanes ang nailatag sa Metro Cebu. Ang karagdagang bikelanes ay ilalatag sa mga kalsada ng Cebu, Lapulapu, Mandaue, Cordova at Talisay.

Bukod sa mga class 1, 2 at 3 na bikelanes, maglalagay rin ng mga tinatawag na end-of-trip facilities tulad ng bike racks at bike repair stations. [Para sa detalye ng bikelanes, basahin ang DPWH Guidelines on the Design of Bicycle Facilities Along National Road na inilabas noong panahon ni former DPWH Secretary Mark Villar.]

Sabi ni Transportation Assistant Secretary for Road Transport and Infrastructure James Andres Melad, kasama rito ang upgrading at maintenance ng Cebu bikelanes.

“The expansion of our active transport infrastructure is not merely about roads and lanes; it symbolizes our dedication to promoting healthier lifestyles, reducing carbon emissions, and enhancing the overall quality of life for our residents,” sabi ni Asec Melad.

Noong kasagsagan ng pandemya kung saan bisikleta ang nasumpungan bilang transportasyon, nakapaglatag ng 497 kilometro ng bikelanes sa Metro Manila (313.1 km), Metro Cebu (129,7 km) at Metro Davao (54.5 km) para sa proteksyon ng mga siklista. Ngayon ay may kabuuang 564 kilometro na ng bikelanes sa buong bansa.

Dagdag pa ang mga bagong bukas na bikelanes sa Kalibo (13.2 km), Intramuros (9.6 km) at Pampanga (37.5 km). Kasama ang mga eto sa 470 km ng bikelanes na binalak buksan ng Department of Transportation noong 2023. At ngayong 2024, binigyan ng Kongreso ang DOTr ng budget na P1 bilyon para makapaglatag ng karagdagang bikelanes at pedestrian pathways. Ayon sa malakihang plano ng ahensiya, target nilang maabot ang 2,400 kilometro ng bikelanes pagdating ng taong 2028, sa ilalim ng Active Transport Program.

Pero sa kabila ng ambisyosong programa ng DOTr para isulong ang pagbibisikleta, iniulat ng Bilang Siklista na bumaba ang bilang ng mga nagbibisikleta noong 2023. Ginagawa ng Bilang Siklista ang taunang census sa 17 syudad ng Pilipinas sa oras ng rush hours sa umaga at hapon sa pagitan ng Hunyo at Hulyo.

Sabi ni Mobility Awards national coordinator Arielle Celine Tabinga, nababawasan ang bilang ng mga nagbibisikleta dahil sa napapabayaan na ang mga bikelanes at nagiging delikado na sa mga siklista. May mga lugar na nawawala na ang mga barriers at burado na ang mga lane markings.

Sa personal nating paggamit ng bikelanes, napansin natin ang pagbalewala sa mga eto ng mga motorista. Ang mga bikelanes ay okupado na ng mga motorsiklo, kotse at maging etrikes kaya hindi na magamit nang maayos ng mga siklista. Naglipana rin ang mga obstruction sa bikelanes katulad ng mga kariton, sidewalk vendors, nakaparadang sasakyan, atbp. Naging talamak na eto dahil hindi hinuhuli ang mga lumalabag sa batas, hindi tulad noong bago pa lang ang mga bikelanes.

Malaki ang nagastos sa pagtatayo nito: P1.3B (2020-21), P2B(2022) at P705M (2023). Hindi dapat masayang ang ginamit na pondo ng bayan.

Kung gusto ng DOTr na isulong ang pagbibisikleta, dapat na ibalik ang bikelanes sa mga siklista.